Российские учёные создали морозоустойчивый аккумулятор

Учёные из Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Московского института электронной техники и МГУ им. М.В. Ломоносова придумали, как сделать литийионные аккумуляторы устойчивыми при низкой температуре и морозах. Такие батареи используются в смартфонах, ноутбуках и электромобилях, однако главный их минус заключается в том, что они быстро разряжаются на холоде. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, исследователи разработали элементы батареи на основе нанопроволок из германия, благодаря которому повышается ёмкость аккумулятора, и он продолжает работать даже при очень низкой температуре — до –50 градусов.

В аккумуляторах электрический заряд, благодаря которому вырабатывается энергия, переносится между двумя пластинами — электродами. В литийионных батареях одна из них состоит из графита, а вторая — из соединений лития с кобальтом или лития с железом. На холоде и при морозах электроды менее эффективно захватывают и отдают ионы лития. Так, учёные выяснили, что, если применять нанопроволоки из германия для анода вместо графита, это может сохранить накапливаемую энергию даже при минусовых температурах.

"Нанопроволоки из германия при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах создают десять различных соединений с литием. Благодаря этому ёмкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на смартфонах", — рассказал руководитель научного проекта Илья Гаврилин.