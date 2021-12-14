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Российские учёные создали морозоустойчивый аккумулятор

Благодаря одному элементу повышается ёмкость батареи, и устройство продолжает работать даже при очень низкой температуре — до –50 градусов.

14 декабря, 12:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные из Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Московского института электронной техники и МГУ им. М.В. Ломоносова придумали, как сделать литийионные аккумуляторы устойчивыми при низкой температуре и морозах. Такие батареи используются в смартфонах, ноутбуках и электромобилях, однако главный их минус заключается в том, что они быстро разряжаются на холоде. Об этом сообщает газета "Известия".

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Так, исследователи разработали элементы батареи на основе нанопроволок из германия, благодаря которому повышается ёмкость аккумулятора, и он продолжает работать даже при очень низкой температуре — до –50 градусов.

В аккумуляторах электрический заряд, благодаря которому вырабатывается энергия, переносится между двумя пластинами — электродами. В литийионных батареях одна из них состоит из графита, а вторая — из соединений лития с кобальтом или лития с железом. На холоде и при морозах электроды менее эффективно захватывают и отдают ионы лития. Так, учёные выяснили, что, если применять нанопроволоки из германия для анода вместо графита, это может сохранить накапливаемую энергию даже при минусовых температурах.

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"Нанопроволоки из германия при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах создают десять различных соединений с литием. Благодаря этому ёмкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на смартфонах", — рассказал руководитель научного проекта Илья Гаврилин.

Ранее аналитик Кусков раскрыл причину предательской разрядки телефона на морозе. Как отметил специалист, с этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объёма использования, прослужили от полугода до трёх лет.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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