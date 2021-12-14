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Известный греческий журналист и противник вакцинации умер от ковида

Лидер движения "Свободные люди" называл прививочную кампанию тиранией, нарушающей права человека.

14 декабря, 11:59
<p>Йоргос Трагас © Facebook / Giorgos Tragas / <a href="https://www.facebook.com/giorgostragas/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Γιώργος Τράγκας</a></p>

Йоргос Трагас © Facebook / Giorgos Tragas / Γιώργος Τράγκας

Греческий журналист Йоргос Трагас умер от ковида. Ему было 72 года, он не был привит и активно выступал против обязательной вакцинации, возглавив общественное движение "Свободные люди".

Как сообщил портал Proto Thema, Трагас попал в больницу с тяжёлой дыхательной недостаточностью и диагнозом "ковид". Он провёл в реанимации чуть больше недели и скончался утром 14 декабря.

Трагас создал движение "Свободные люди" в феврале 2021 года. Общественники выступали за демократию и борьбу с кризисом, который возник в Греции из-за пандемии. Кроме того, журналист называл обязательную вакцинацию тиранией, нарушающей права человека, а правительство обвинял в шантаже и угрозах ради увеличения числа привитых.

Американский телепроповедник и противник вакцинации Маркус Лэмб умер от ковида

Американский телепроповедник и противник вакцинации Маркус Лэмб умер от ковида

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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Комментариев: 1

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Александр Петровсегодня в 12:15

А потом они будут говорить, что никакого вируса не существует, смешные люди! Смотрите, это яркий пример того, что люди умирают от вируса.

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