Известный греческий журналист и противник вакцинации умер от ковида
Лидер движения "Свободные люди" называл прививочную кампанию тиранией, нарушающей права человека.
Йоргос Трагас © Facebook / Giorgos Tragas / Γιώργος Τράγκας
Греческий журналист Йоргос Трагас умер от ковида. Ему было 72 года, он не был привит и активно выступал против обязательной вакцинации, возглавив общественное движение "Свободные люди".
Как сообщил портал Proto Thema, Трагас попал в больницу с тяжёлой дыхательной недостаточностью и диагнозом "ковид". Он провёл в реанимации чуть больше недели и скончался утром 14 декабря.
Трагас создал движение "Свободные люди" в феврале 2021 года. Общественники выступали за демократию и борьбу с кризисом, который возник в Греции из-за пандемии. Кроме того, журналист называл обязательную вакцинацию тиранией, нарушающей права человека, а правительство обвинял в шантаже и угрозах ради увеличения числа привитых.
Комментариев: 1
А потом они будут говорить, что никакого вируса не существует, смешные люди! Смотрите, это яркий пример того, что люди умирают от вируса.