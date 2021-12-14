Известный греческий журналист и противник вакцинации умер от ковида

Греческий журналист Йоргос Трагас умер от ковида. Ему было 72 года, он не был привит и активно выступал против обязательной вакцинации, возглавив общественное движение "Свободные люди".

Как сообщил портал Proto Thema, Трагас попал в больницу с тяжёлой дыхательной недостаточностью и диагнозом "ковид". Он провёл в реанимации чуть больше недели и скончался утром 14 декабря.