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Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии

Ущерб по его делу оценили в 3,5 млн белорусских рублей, в связи с этим на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

14 декабря, 11:44
<p>Фото © Facebook /<a href="https://ru-ru.facebook.com/SergeyTihanovski" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сергей Тихановский</a></p>

Фото © Facebook / Сергей Тихановский

Белорусский блогер и политзаключённый Сергей Тихановский приговорён к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает агентство BELTA.

"По данным следствия, блогер Сергей Тихановский и его приближённые длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии", говорится в сообщении.

Муж Светланы Тихановской также обвинялся в том, что "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей" в "Телеграме", а "своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности". Уточняется, что ущерб от действий Тихановского и приближённых к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

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Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение по статьям Уголовного кодекса Белоруссии "Организация массовых беспорядков", "Разжигание социальной вражды", "Воспрепятствование работе ЦИК" и "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок".

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Сергей Тихановский — муж кандидата в экс-президенты Белоруссии Светланы Тихановской и создатель проекта "Страна для жизни". Именно он изначально попытался принять участие в выборах в 2020 году в Белоруссии, но ЦИК отказала ему в регистрации. По итогам голосования с результатом 80,1% победил Александр Лукашенко, Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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Комментариев: 2

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Вадим Кулаковсегодня в 11:59

МАЛО ДАЛИ. НАДО БЫЛО ПОЖИЗНЕННО ИЛИ РАССТРЕЛ,ДРУГИМ В НАЗИДАНИЕ☝

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Вадим Кулаковсегодня в 11:57

👍👍👍 мало дали!

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