Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии

Белорусский блогер и политзаключённый Сергей Тихановский приговорён к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает агентство BELTA.

"По данным следствия, блогер Сергей Тихановский и его приближённые длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии", — говорится в сообщении.

Муж Светланы Тихановской также обвинялся в том, что "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей" в "Телеграме", а "своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности". Уточняется, что ущерб от действий Тихановского и приближённых к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение по статьям Уголовного кодекса Белоруссии "Организация массовых беспорядков", "Разжигание социальной вражды", "Воспрепятствование работе ЦИК" и "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок".