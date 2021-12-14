Белорусский суд приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии
Ущерб по его делу оценили в 3,5 млн белорусских рублей, в связи с этим на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.
Фото © Facebook / Сергей Тихановский
Белорусский блогер и политзаключённый Сергей Тихановский приговорён к 18 годам колонии усиленного режима, сообщает агентство BELTA.
"По данным следствия, блогер Сергей Тихановский и его приближённые длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии", — говорится в сообщении.
Муж Светланы Тихановской также обвинялся в том, что "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей" в "Телеграме", а "своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности". Уточняется, что ущерб от действий Тихановского и приближённых к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.
Тихановскому было предъявлено окончательное обвинение по статьям Уголовного кодекса Белоруссии "Организация массовых беспорядков", "Разжигание социальной вражды", "Воспрепятствование работе ЦИК" и "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Сергей Тихановский — муж кандидата в экс-президенты Белоруссии Светланы Тихановской и создатель проекта "Страна для жизни". Именно он изначально попытался принять участие в выборах в 2020 году в Белоруссии, но ЦИК отказала ему в регистрации. По итогам голосования с результатом 80,1% победил Александр Лукашенко, Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования.
Комментариев: 2
МАЛО ДАЛИ. НАДО БЫЛО ПОЖИЗНЕННО ИЛИ РАССТРЕЛ,ДРУГИМ В НАЗИДАНИЕ☝
👍👍👍 мало дали!