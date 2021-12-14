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Путин обсудил с президентом Финляндии обстановку на границе с Украиной

Финский лидер выразил глубокую обеспокоенность геополитической ситуацией.

14 декабря, 11:35
<p>Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Кремля</a>, <a href="https://www.presidentti.fi/en/pictures/working-visit-to-germany-on-21-23-november-2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Канцелярия президента Финляндии</a></p>

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. © Пресс-служба Кремля, Канцелярия президента Финляндии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщила канцелярия финского лидера. В частности, главы государств обсудили двусторонние отношения стран и обстановку на российско-украинской границе.

"Саули Ниинистё и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины", — говорится в сообщении.

Финский президент выразил глубокую обеспокоенность напряжённой ситуацией на границе России и Украины и добавил, что остаётся приверженным стабильной линии во внешней политике.

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Ранее Лайф писал, что 16 декабря президент России Владимир Путин встретится с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнёрства в различных областях.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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