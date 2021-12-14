Путин обсудил с президентом Финляндии обстановку на границе с Украиной
Финский лидер выразил глубокую обеспокоенность геополитической ситуацией.
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. © Пресс-служба Кремля, Канцелярия президента Финляндии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщила канцелярия финского лидера. В частности, главы государств обсудили двусторонние отношения стран и обстановку на российско-украинской границе.
"Саули Ниинистё и Владимир Путин провели телефонный разговор 14 декабря. В дополнение к двусторонним отношениям президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины", — говорится в сообщении.
Финский президент выразил глубокую обеспокоенность напряжённой ситуацией на границе России и Украины и добавил, что остаётся приверженным стабильной линии во внешней политике.
Ранее Лайф писал, что 16 декабря президент России Владимир Путин встретится с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнёрства в различных областях.
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