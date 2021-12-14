Отец подрывника извинился за сына перед пострадавшими в серпуховском монастыре
Он признался, что справиться с переживаниями по поводу случившегося ему сейчас помогают только препараты.
Фрагмент из разговора с отцом подрывника © SHOT
Отец подрывника извинился за сына перед пострадавшими в серпуховском монастыре © SHOT
Отец Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря, принёс свои извинения пострадавшим за преступление сына.
"Естественно, я сожалею о поступке. Не знаю, как вообще он на это пошёл. И прошу прощения у всех, кто пострадал. Не знаю, как за его поступок..." — со вздохом сказал Андрей Струженков телеграм-каналу SHOT.
Он также признался, что очень тяжело переживает случившееся, сидит на таблетках и пытается отойти от того, что произошло.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.
Комментариев: 0