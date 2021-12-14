Гинцбург: "Спутник V" модифицировали под штамм "омикрон"

"[Пока] нет никаких доказательств того, что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".