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Гинцбург: "Спутник V" модифицировали под штамм "омикрон"

Пока новый вариант коронавируса выявили всего у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.

14 декабря, 11:22

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Центр имени Гамалеи разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"[Пока] нет никаких доказательств того, что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время [вакцина] проходит первую стадию клинических испытаний", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург также предположил, что первые данные об эффективности "Спутника V" против "омикрона" могут быть получены уже на следующей неделе.

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Напомним, пока омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для пациентов. По его словам, пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Выяснилось, что из 16 первых заболевших 11 были привиты от коронавируса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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