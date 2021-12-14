В профсоюзе учителей сочли унизительной идею о замене ЕГЭ на портфолио школьника

Сбор школьного портфолио для предстоящего поступления в университет может стать очень унизительной процедурой. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал член профсоюза "Учитель", преподаватель русского языка и права Всеволод Луховицкий.

"Любое собирание портфолио оборачивается бюрократизмом, оборачивается тысячей бесполезных и унизительных процедур. Учителя хорошо знают, что такое портфолио, например, для повышения той самой категории. Это вещь унизительная и ненужная", — подчеркнул Луховицкий.

По его словам, такие изменения негативно повлияют и на восприятие обучения самими детьми. Педагог считает, что спустя время появится поколение, которое думает исключительно о том, как "заработать" на поступление, не акцентируя внимания на получении знаний.

При этом Луховицкий не стал отрицать, что ЕГЭ действительно можно было бы чем-нибудь заменить, но отметил, что процесс этот будет долгим. Сперва необходимо подготовить материалы, учебники, переучить преподавателей. Кроме того, нужно донести до родителей, что ребёнок должен учиться, а не готовиться к экзаменам. И уйти на это могут годы, добавил эксперт.