Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ-2022

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году намерены провести в "доковидном" формате — офлайн. Однако решение может измениться, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"ЕГЭ в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", — подчеркнул Рособрнадзор.

Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ и только один регион РФ полностью не смог принять участие, это Калмыкия. Из-за сложной эпидобстановки региональный оперштаб попросил ведомство перенести даты.

"У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймём, что ситуация меняется, то быстро сможем всё переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны", — заявил Музаев, слова которого приводит пресс-служба.