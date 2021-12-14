Главную новогоднюю ёлку России спилили в подмосковном Щёлкове

В подмосковном Щёлкове спилили ёлку для Кремля © Телеканал "360"

Главную ёлку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, нашли в подмосковном Щёлкове. Сегодня её спилили и уже через пару дней доставят в столицу. Во всей красе ель предстанет перед публикой 22 декабря, рассказал телеканалу "360" замначальника Главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов.

Символ Нового года выбирали с апреля из 37 претенденток. Требования предъявлялись к возрасту ёлки, высоте и размаху веток, пояснил эксперт. У щёлковской лесной красавицы 100-летний возраст, высота достигает 28 метров, а диаметр ствола — 60–70 сантиметров.

"Ёлка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя ёлка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе", — объяснил Кочанов.

А вот размах веток у ёлки не должен превышать семи метров. Это требование имеет чисто практический характер. Ель повезут на Соборную площадь через Спасскую башню. Если у дерева ветви будут длиннее и пушистее, то оно попросту не пролезет в ворота. Уже известно, что после новогодних праздников ёлочке подарят вторую жизнь. Из неё сделают хоккейные клюшки.