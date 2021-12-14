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Главную новогоднюю ёлку России спилили в подмосковном Щёлкове

Лесную красавицу искали в подмосковных лесах с апреля этого года. Лучшую выбирали из 37 хвойных участниц.

14 декабря, 11:19

Фото © Телеканал "360"

В подмосковном Щёлкове спилили ёлку для Кремля © Телеканал "360"

Главную ёлку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, нашли в подмосковном Щёлкове. Сегодня её спилили и уже через пару дней доставят в столицу. Во всей красе ель предстанет перед публикой 22 декабря, рассказал телеканалу "360" замначальника Главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов.

Символ Нового года выбирали с апреля из 37 претенденток. Требования предъявлялись к возрасту ёлки, высоте и размаху веток, пояснил эксперт. У щёлковской лесной красавицы 100-летний возраст, высота достигает 28 метров, а диаметр ствола — 60–70 сантиметров.

"Ёлка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя ёлка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе", — объяснил Кочанов.

А вот размах веток у ёлки не должен превышать семи метров. Это требование имеет чисто практический характер. Ель повезут на Соборную площадь через Спасскую башню. Если у дерева ветви будут длиннее и пушистее, то оно попросту не пролезет в ворота. Уже известно, что после новогодних праздников ёлочке подарят вторую жизнь. Из неё сделают хоккейные клюшки.

"Единая Россия" присоединилась ко всероссийской акции "Ёлка желаний"

"Единая Россия" присоединилась ко всероссийской акции "Ёлка желаний"

Ранее Лайф писал, что главную ёлку Великобритании осмеяли в соцсетях за потрёпанный вид. Пользователи сравнили её с причёской Бориса Джонсона.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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