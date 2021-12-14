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Лариса Долина "сдала" Лепса, рассказав о его "внезапной болезни"

Некоторые подписчики посчитали, что артистка "подставила" коллегу, раскрыв информацию, которую он не желает сообщать.

14 декабря, 11:35
<p><em style="font-style: italic;">Лариса Долина, Григорий Лепс</em>. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / Коробейников Дмитрий</p>

Лариса Долина, Григорий Лепс. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / Коробейников Дмитрий

Эстрадная певица Лариса Долина рассказала о внезапной болезни Григория Лепса, который не смог вместе с ней выступить в дуэте. Об этом народная артистка РФ написала на своей странице в "Инстаграме".

"Сегодня был странный день: мне днём позвонили и объявили, что наш дуэт с Григорием Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни", — сообщила Долина.

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Она поддержала заболевшего певца и отметила, что здоровье — это самое главное, а о том, где провести премьеру песни, можно подумать чуть позже. При этом Долина нашла выход из положения и всё-таки дала выступление в "Крокус Сити Холле". Как отметила артистка, ей на помощь пришла Карина Кокс, с которой они исполнили "Льдинку" в дуэте.

Между тем фанаты Лепса попытались узнать подробности его болезни в комментариях к посту, однако Долина не смогла дать ответа. По её словам, она и сама пока не в курсе деталей. При этом некоторые из фолловеров отнеслись к посту певицы весьма агрессивно. Они посчитали, что Долина "подставила" коллегу, рассказав о его проблемах со здоровьем. Подписчики предположили, что Лепс не горел желанием рассказывать о своих болезнях.

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Ранее Лайф писал, что жена Григория Лепса подала на развод, но вскоре заявление исчезло. Как заявлял Лепс, нужно быть глупцом, чтобы уйти от такой женщины.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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