Российские звёзды в возрасте, которые переборщили с макияжем

Редкая звезда появляется на публике без макияжа — всё-таки хочется быть чуточку красивее, чем на самом деле. Вот только иногда косметика играет злую шутку, особенно когда тебе за 60.

Алла Пугачёва

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

С самого начала своей карьеры Пугачёва собирала недовольства всех подряд: от простого народа до партийных лидеров. Слишком свободные платья, слишком яркий макияж — кто бы знал, что через десятилетия ничего не изменится. Примадонна всё так же красится от души, из-за чего иногда происходят неприятные казусы.

Татьяна Васильева

Кадр из видео © YouTube / "Историс — Откройте, Давид!"

Эту народную артистку можно либо любить, либо ненавидеть — в ней слишком много характера, чтобы относиться к ней "никак". Так, в недавнем интервью "Откройте, Давид!" 74-летняя актриса катком оскорблений прокатилась по кавээнщицам. Но в это время все смотрели только на её, мягко говоря, чудаковатый макияж.

Ирина Аллегрова

Фото © Shutterstock

Угонщица всея Руси была и остаётся эталоном красоты и стиля для многих женщин всего постсоветского пространства. Кто бы знал, сколько на счету красавицы мейкап-провалов! Чёрные тени, за которыми почти не видно глаз, — не самое лучшее решение. Впрочем, это далеко не все минусы такого макияжа.

Лариса Долина

Фото © ТАСС / Юрий Машков

Кажется, Долина начала молодиться лет двадцать назад, и сейчас, когда артистке уже 66 лет, эти попытки скорее пугают. Этот образ больше бы подошёл для постановки про ходячих мертвецов. Голубые тени и помада жуткого цвета сделают певицу главной героиней.

Лариса Гузеева

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Сейчас, под присмотром визажистов Первого канала, Гузеева появляется в эфире исключительно с идеальным макияжем. Но были в истории актрисы такие выходы в свет, что уж лучше бы их никто не видел. Неудачный выбор тона помады, теней, а чего стоят ресницы, больше похожие на комариные лапки... Скорее всего, без косметики вовсе артистка выглядела бы намного красивее.

Любовь Успенская

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Глядя на свежие фотографии Успенской, сложно понять, что именно с ними не так. Проблемы то ли с пластикой, то ли с макияжем. В любом случае вид весьма специфический.

Надежда Кадышева

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго