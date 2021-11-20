Как изменилась Маша из "Ворониных"

Фанаты сериала "Воронины" до сих помнят крошечную Машу, которую с 2009 года считали чуть ли не самым милым ребёнком страны. До сих пор в соцсетях можно встретить нарезки смешных моментов с ней, которые легко превращаются в мемы. Надо признаться, что поклонникам "Ворониных" становится нелегко, когда они видят, как выросла Мария Ильюхина. Но в её перевоплощении тоже есть свои плюсы.

Видео © Instagram / maria_iliukhina и phlenistkaya

В своих видеороликах в TikTok и Instagram девушка давно пыталась отойти от образа пай-девочки, надевая откровенные наряды и исполняя жаркие танцы. Но перед совершеннолетием Мария решила оторваться по полной, снявшись в латексном боди и сапогах. Она позировала в студии так, будто это Ким Кардашьян. Словом, девочка созрела.





Маша пришла на съёмочную площадку в шесть лет — это была не первая её роль, но именно она запустила её карьеру в космос. Девочка буквально выросла на глазах у всей страны. Маша всегда мило улыбалась и носила скромную одежду. И вот случился пубертат. Образ актрисы развернулся на 180 градусов. Из миловидного ребёнка Маша превратилась в валькирию, которая может соблазнить любого взрослого самца.

Фото © Instagram / maria_iliukhina и maria_iliukhina

Она начала выбирать более открытые платья, юбки, шорты и топы — покороче, а гламурный макияж — поярче. Не в силах оторвать взгляда от прекрасной девушки, в её Instagram начали стекаться фанаты со всей России, быстро дойдя до цифры в 367 тыс. подписчиков. А в "Тиктоке" Маша устроила своими танцами настоящий бум, извиваясь в откровенных нарядах под музыку и собрав 1,3 млн фанатов.

Можно подумать, что такого успеха в соцсетях Мария достигла только из-за своей внешности, но это не так. Девушка буквально помешана на самообразовании и всё свободное время посвящает учёбе. "Тикток" для неё — отдушина и способ вдохновить других подростков на развитие. Она экстерном окончила школу на отлично, прошла творческий конкурс и поступила в РАНХиГС. "Я так сильно вымоталась, что уже хотелось просто сесть в самолёт и куда-нибудь улететь", — признавалась она в соцсетях.

Фото © Instagram / maria_iliukhina и maria_iliukhina

Кроме того, Ильюхина — фанатка спорта, она кандидат спорта по художественной гимнастике, и за её плечами не одна победа на соревнованиях. Именно тренировки позволили девушка стать обладательницей такой фигуры и пластики, а не подработка в стрип-клубах, как предполагают её новые подписчики.

Фото © Instagram / maria_iliukhina и maria_iliukhina

Сейчас Маша посвящает всё своё время учёбе на первом курсе, но не забывает и о хобби. Девушка пишет стихи, которыми часто делится в "Инстаграме", и книги, но их свет пока не видел. Также Маша увлекается музыкой и вокалом, даже записала свой собственный трек и сняла клип, выложив его на YouTube.

Фото © Instagram / maria_iliukhina и maria_iliukhina

А вот что происходит в личной жизни девушки, пока не известно. Ещё год назад она выкладывала счастливые фото со своим молодым человеком, но затем рассталась с ним и удалила все общие снимки. Затем настала очередь 21-летнего Романа, который учится в Московском автомобильно-дорожном институте. Но продолжаются ли отношения с этим возлюбленным — неизвестно, Маша предпочитает это не афишировать.

Фото © Instagram / maria_iliukhina и maria_iliukhina

Несмотря на огромную популярность, девушка не любит делиться личным. Она признавалась, что у неё мало друзей, зато с родителями отношения прекрасные. "Моя мама — мой продюсер, поэтому, конечно же, она меня во всём поддерживает и направляет", — говорила она в интервью.