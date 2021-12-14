НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Курьера "Яндекс.Еды" ударили ножом в шею на юго-востоке Москвы

Пострадавший потерял много крови и находится в состоянии средней степени тяжести. Его обидчик уже задержан, он пьян.

14 декабря, 11:35
<p>Следы крови на месте нападения на курьера © LIFE</p>

Следы крови на месте нападения на курьера © LIFE

Нападение произошло на остановке общественного транспорта на Самаркандском бульваре. Курьер, 20-летний приезжий из Таджикистана, получил проникающее ранение в шею и потерял много крови. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести в машине скорой помощи. Фото и видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Экстренные службы работают на месте нападения на курьера "Яндекс.Еды" © LIFE

Сам нападавший, по информации Лайфа, уже задержан и доставлен в отдел полиции "Выхино-Жулебино". Это 40-летний уроженец Кемеровской области, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули ему в лицо из перцового баллончика

В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули ему в лицо из перцового баллончика

Ранее Лайф писал, как в подмосковных Химках ссора двух курьеров Ozon в рабочем чате закончилась убийством.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1