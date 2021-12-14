Курьера "Яндекс.Еды" ударили ножом в шею на юго-востоке Москвы
Пострадавший потерял много крови и находится в состоянии средней степени тяжести. Его обидчик уже задержан, он пьян.
Следы крови на месте нападения на курьера © LIFE
Нападение произошло на остановке общественного транспорта на Самаркандском бульваре. Курьер, 20-летний приезжий из Таджикистана, получил проникающее ранение в шею и потерял много крови. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести в машине скорой помощи. Фото и видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Экстренные службы работают на месте нападения на курьера "Яндекс.Еды" © LIFE
Сам нападавший, по информации Лайфа, уже задержан и доставлен в отдел полиции "Выхино-Жулебино". Это 40-летний уроженец Кемеровской области, он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Лайф писал, как в подмосковных Химках ссора двух курьеров Ozon в рабочем чате закончилась убийством.
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