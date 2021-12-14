Курьера "Яндекс.Еды" ударили ножом в шею на юго-востоке Москвы

Нападение произошло на остановке общественного транспорта на Самаркандском бульваре. Курьер, 20-летний приезжий из Таджикистана, получил проникающее ранение в шею и потерял много крови. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести в машине скорой помощи. Фото и видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).