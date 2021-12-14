Бутина сравнила Барби с куклой Весна и порассуждала о негативном влиянии на детей
Политик отметила, что в то время, как Минпросвещения внимательно следит за школьными учебниками, стандартов развивающих игрушек для детских садов нет.
Фото © Telegram / Мария Бутина
Депутат Государственной думы Мария Бутина сравнила внешний вид кукол российского и зарубежного производства и заявила, что детским садам в РФ необходимы стандарты развивающих игрушек. Об этом парламентарий сообщила в своём телеграм-канале.
"А теперь серьёзно. На фото для сравнения две куклы: первая — отечественной фабрики "Весна" в Кирове, вторая — американская Barbie. В то время как Минпросвещения внимательно следит за школьными учебниками (за что им — честь и хвала. Искренне), стандартов развивающих игрушек для детских садов нет. И зря. Как бы через пару-тройку лет не обнаружилось, что наши детки растут на совсем не наших куклах и берут с них пример. Может, пора задуматься?" — написала она.
Бутина также опубликовала фото актрис, исполняющих роль Белль из фильма "Красавица и чудовище" в 2017 и 2021 годах. Депутат отметила, что "теперь будет сложно понять, где, собственно, красавица, а где чудовище", сравнив "новую политкорректную" и "неполиткорректную Белль".
Ранее Лайф писал, что депутат Бутина сочла "совершенно оправданной" высылку американских дипломатов из РФ. Она подчеркнула, что США саботируют работу российской дипмиссии, поэтому Москва не может оставить это без внимания.
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