Бутина сравнила Барби с куклой Весна и порассуждала о негативном влиянии на детей

"А теперь серьёзно. На фото для сравнения две куклы: первая — отечественной фабрики "Весна" в Кирове, вторая — американская Barbie. В то время как Минпросвещения внимательно следит за школьными учебниками (за что им — честь и хвала. Искренне), стандартов развивающих игрушек для детских садов нет. И зря. Как бы через пару-тройку лет не обнаружилось, что наши детки растут на совсем не наших куклах и берут с них пример. Может, пора задуматься?" — написала она.