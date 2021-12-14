Учёные выяснили, что голуби справляются с некоторыми задачами лучше людей

Немецкие учёные выяснили, что голуби обладают когнитивными способностями. Соответствующее исследование опубликовал научный Рурский университет в Германии.

Отмечается, что с некоторыми задачами голуби способны справляться быстрее людей. Чтобы выяснить это, учёные провели эксперимент, в котором заставляли переключаться и тех и других между задачами. Сперва результаты были равны, но уже при втором тестировании птицы оказались быстрее.

По мнению специалистов, когнитивные способности голубей обусловлены более плотным расположением нейронов в мозге, чем у млекопитающих. Кроме того, выяснилось, что голуби способны передавать знания из поколения в поколение. Ранее считалось, что помимо людей это могут делать лишь китообразные и высшие приматы.