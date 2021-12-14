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Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с ковидом

Целью дополнительного финансирования является обеспечение своевременного и качественного оказания медпомощи.

14 декабря, 12:24
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба правительства города.

"Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный Правительству Москвы в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 4 декабря 2021 года. Целью дополнительного финансирования является обеспечение своевременного и качественного оказания медпомощи больным ковидом при сохранении необходимых объёмов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям.

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Ранее Лайф писал, что на борьбу с коронавирусом в 2021 году было выделено 772 миллиарда рублей. А в прошлом году на эти цели направили 586 миллиардов, без учёта мер поддержки экономики.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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