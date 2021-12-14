ЕСПЧ присудил жертве "подмосковного Отелло" Маргарите Грачёвой €370 тысяч

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 тысяч евро жертве "подмосковного Отелло" Маргарите Грачёвой, которой бывший супруг отрубил кисть. Постановление опубликовано на сайте инстанции.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить Грачёвой 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также 40 000 евро в качестве компенсации морального вреда", — говорится в документе.