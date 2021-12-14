ЕСПЧ присудил жертве "подмосковного Отелло" Маргарите Грачёвой €370 тысяч
Из них более 330 тысяч евро — компенсация оплаты медицинских услуг и прочие расходы.
Маргарита Грачёва. © Instagram / @Margoritka1211
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 370 тысяч евро жертве "подмосковного Отелло" Маргарите Грачёвой, которой бывший супруг отрубил кисть. Постановление опубликовано на сайте инстанции.
"Суд постановил, что Россия должна выплатить Грачёвой 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также 40 000 евро в качестве компенсации морального вреда", — говорится в документе.
Напомним, Маргарита Грачёва пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, отобрал мобильный телефон, перевязал руки жгутом и несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, мужчина был уверен, что младшего сына жена родила не от него. В итоге напавшего приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав. После этого жизнь Маргариты круто изменилась: вместо кисти ей установили протез, с которым пришлось учиться жить заново. Вторую руку врачам удалось спасти, буквально сшив её по частям. Спустя время женщина встретила новую любовь и рассказала, как это произошло.
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