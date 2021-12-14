Большинство россиян бросают правильное питание перед новогодними праздниками
При этом худеть после зимних гуляний чаще планируют женщины, хотя мужчины больше склонны набирать вес в этот период.
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Каждый четвёртый россиянин забрасывает правильное питание уже в начале декабря, а 30% держатся до конца месяца. Об этом свидетельствует исследование компании Herbalife Nutrition о новогодних соблазнах граждан РФ.
"В ходе исследования было опрошено 676 россиян (68% женщин и 32% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет). Примечательно, что, вопреки стереотипам, как женщины (39%), так и мужчины (40%) в равной степени планируют насладиться новогодними каникулами без оглядки на диеты", — сообщает результаты опроса РИА ФАН.
При этом, согласно данным исследования, худеть после новогодних праздников чаще планируют женщины, хотя мужчины больше склонны набирать вес в этот период. По сравнению с результатами опроса в других странах россияне больше контролируют себя и съедают меньше праздничных деликатесов. По мнению респондентов из РФ, самыми вредными новогодними привычками являются приёмы пищи чаще трёх раз в день (51%), употребление одного и того же блюда в течение дня (41%) и поедание двух и более десертов за раз (31%).
Также исследование показало, что большинство (67%) россиян планируют измениться и начать новую жизнь в 2022 году. 41% опрошенных обещает себе чаще заниматься спортом, по 34% — придерживаться сбалансированного питания и больше заботиться о себе, а 25% — сбросить вес. У иностранцев в приоритете тоже оказалось увеличение физической активности, а вот для жителей Восточной Европы более важным стало правильное питание.
Ранее диетолог Гинзбург объяснил, почему не стоит пить шампанское на Новый год. По словам эксперта, от этого напитка человек пьянеет гораздо сильнее, чем, например, от аналогичной порции красного вина.
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