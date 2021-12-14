Большинство россиян бросают правильное питание перед новогодними праздниками

Каждый четвёртый россиянин забрасывает правильное питание уже в начале декабря, а 30% держатся до конца месяца. Об этом свидетельствует исследование компании Herbalife Nutrition о новогодних соблазнах граждан РФ.

"В ходе исследования было опрошено 676 россиян (68% женщин и 32% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет). Примечательно, что, вопреки стереотипам, как женщины (39%), так и мужчины (40%) в равной степени планируют насладиться новогодними каникулами без оглядки на диеты", — сообщает результаты опроса РИА ФАН.

При этом, согласно данным исследования, худеть после новогодних праздников чаще планируют женщины, хотя мужчины больше склонны набирать вес в этот период. По сравнению с результатами опроса в других странах россияне больше контролируют себя и съедают меньше праздничных деликатесов. По мнению респондентов из РФ, самыми вредными новогодними привычками являются приёмы пищи чаще трёх раз в день (51%), употребление одного и того же блюда в течение дня (41%) и поедание двух и более десертов за раз (31%).

Также исследование показало, что большинство (67%) россиян планируют измениться и начать новую жизнь в 2022 году. 41% опрошенных обещает себе чаще заниматься спортом, по 34% — придерживаться сбалансированного питания и больше заботиться о себе, а 25% — сбросить вес. У иностранцев в приоритете тоже оказалось увеличение физической активности, а вот для жителей Восточной Европы более важным стало правильное питание.