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В центре Гамалеи не оценили идею прививаться от ковида каждые три месяца

По словам эксперта, то, что публикует Pfizer, похоже на рекламу по сбыту залежавшегося продукта, а не на проверенное исследование.

14 декабря, 12:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В центре Гамалеи считают идею вакцинации от коронавируса каждые три месяца преждевременной, сообщил замдиректора Денис Логунов РИА "Новости".

"У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование. Пока показываются промежуточные результаты, и принимать на их основе такое организационное решение и вакцинировать людей повально через три месяца — преждевременное решение", — заявил Логунов.

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Ранее Лайф писал о том, что "Спутник" может быть устойчивее к штамму "омикрон", чем другие вакцины, потому как аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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