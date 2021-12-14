В центре Гамалеи не оценили идею прививаться от ковида каждые три месяца

"У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование. Пока показываются промежуточные результаты, и принимать на их основе такое организационное решение и вакцинировать людей повально через три месяца — преждевременное решение", — заявил Логунов.