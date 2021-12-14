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В кабинете Путина установили новогоднюю ёлку

О том, что рабочее место главы государства украсили к празднику, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

14 декабря, 12:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что кабинет Владимира Путина в Кремле уже подготовили к Новому году. Там установили праздничную ёлку.

Песков: Путин и Лукашенко договорились провести встречу до Нового года

Песков: Путин и Лукашенко договорились провести встречу до Нового года

К Новому году по традиции украшают первый корпус Кремля. Праздничное дерево с разноцветными шарами, как правило, стоит в холле. Помимо того, кабинет президента тоже наряжают. В ходе общения с журналистами РИА "Новости" официальный представитель Кремля подтвердил, что в этом году также не стали уходить от традиции.

Ранее Песков не стал раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение к россиянам. Он не сообщил даже о темах, которые затронет глава государства, призвав дождаться 31 декабря.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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