В кабинете Путина установили новогоднюю ёлку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что кабинет Владимира Путина в Кремле уже подготовили к Новому году. Там установили праздничную ёлку.

К Новому году по традиции украшают первый корпус Кремля. Праздничное дерево с разноцветными шарами, как правило, стоит в холле. Помимо того, кабинет президента тоже наряжают. В ходе общения с журналистами РИА "Новости" официальный представитель Кремля подтвердил, что в этом году также не стали уходить от традиции.