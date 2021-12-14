Госдума приняла закон о региональной публичной власти
Документ позволит губернаторам избираться на два срока подряд и расширит перечень оснований для их увольнения.
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Депутаты Госдумы приняли законопроект об организации публичной власти в российских регионах. Документ поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании, говорится на сайте нижней палаты парламента.
"Результатом принятия закона должно стать чёткое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчётности органов власти", — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщал Лайф, законопроект предусматривает расширение оснований для увольнения губернаторов, доверие к которым было утрачено. Кроме того, среди прочего авторы документа предложили ввести равные сроки исполнения полномочий для глав регионов и депутатов региональных заксобраний — пять лет, а также разрешить губернаторам избираться на два срока подряд.
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