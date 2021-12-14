Госдума приняла закон о региональной публичной власти

Депутаты Госдумы приняли законопроект об организации публичной власти в российских регионах. Документ поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как сообщал Лайф, законопроект предусматривает расширение оснований для увольнения губернаторов, доверие к которым было утрачено. Кроме того, среди прочего авторы документа предложили ввести равные сроки исполнения полномочий для глав регионов и депутатов региональных заксобраний — пять лет, а также разрешить губернаторам избираться на два срока подряд.