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Создатель "Масяни" в интервью Дудю рассказал, почему боится выпускать новые серии

Автор культового интернет-мульта нулевых также отметил, что считает юмор в мультсериале "Рик и Морти" слишком грубым.

14 декабря, 12:54
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCnRR-BtJ7dL3azi2XC09JBA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Масяня"</a></p>

Кадр из видео © YouTube / "Масяня"

Российский мультипликатор Олег Куваев не может выпустить некоторые серии "Масяни" из-за страха цензуры, а именно — "морализаторов" и "мамашек". В шоу "вДудь" он признался, что ранее снимать подобный контент было проще.

"Ты попробуешь сделать этот мультфильм, пойдут разговоры, у тебя куча придурков и мамаш, морализаторов и кого только не набежит. Мы обсуждали, что будет, если снять такой мультфильм, и сошлись на идее, что набежит слишком много", — объяснил Куваев.

Мультипликатор добавил, что у него есть интересная заметка сценария, но её вряд ли получится реализовать, так как может возникнуть "очень много спорных вопросов".

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Куваев прославился в начале 2000-х, создав мультсериал "Масяня", главная героиня которого запомнилась зрителям своим саркастическим отношением к жизни, крылатыми фразами и дружбой с Хрюнделем. В 2006 году автор мультфильма переехал в Израиль.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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