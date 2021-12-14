Создатель "Масяни" в интервью Дудю рассказал, почему боится выпускать новые серии

Российский мультипликатор Олег Куваев не может выпустить некоторые серии "Масяни" из-за страха цензуры, а именно — "морализаторов" и "мамашек". В шоу "вДудь" он признался, что ранее снимать подобный контент было проще.

"Ты попробуешь сделать этот мультфильм, пойдут разговоры, у тебя куча придурков и мамаш, морализаторов и кого только не набежит. Мы обсуждали, что будет, если снять такой мультфильм, и сошлись на идее, что набежит слишком много", — объяснил Куваев.

Мультипликатор добавил, что у него есть интересная заметка сценария, но её вряд ли получится реализовать, так как может возникнуть "очень много спорных вопросов".

Куваев прославился в начале 2000-х, создав мультсериал "Масяня", главная героиня которого запомнилась зрителям своим саркастическим отношением к жизни, крылатыми фразами и дружбой с Хрюнделем. В 2006 году автор мультфильма переехал в Израиль.