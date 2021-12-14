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Мишустин освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова

В ведомстве он работал с 2019 года, курируя Всероссийскую перепись населения.

14 декабря, 13:02
<p>Павел Смелов. © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Павел Смелов. © ТАСС / Сергей Бобылев

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Росстата Павла Смелова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", — говорится в документе.

Павел Смелов занимал должность замглавы Росстата с 2019 года. Работая в ведомстве, он курировал Всероссийскую перепись населения, проведение которой было перенесено на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Перепись прошла с 15 октября по 14 ноября. Как сообщал Лайф, точное число населения России будет озвучено уже в январе 2022 года.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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