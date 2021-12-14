Мишустин освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова

Павел Смелов занимал должность замглавы Росстата с 2019 года. Работая в ведомстве, он курировал Всероссийскую перепись населения, проведение которой было перенесено на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Перепись прошла с 15 октября по 14 ноября. Как сообщал Лайф, точное число населения России будет озвучено уже в январе 2022 года.