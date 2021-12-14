Мишустин освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова
В ведомстве он работал с 2019 года, курируя Всероссийскую перепись населения.
Павел Смелов. © ТАСС / Сергей Бобылев
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя главы Росстата Павла Смелова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", — говорится в документе.
Павел Смелов занимал должность замглавы Росстата с 2019 года. Работая в ведомстве, он курировал Всероссийскую перепись населения, проведение которой было перенесено на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Перепись прошла с 15 октября по 14 ноября. Как сообщал Лайф, точное число населения России будет озвучено уже в январе 2022 года.
Комментариев: 0