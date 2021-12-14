"Поезд ушёл": Чемпионка Европы Косторная пропускает Олимпиаду и может завершить карьеру в 18 лет Ещё совсем недавно фигуристку считали сильнейшей на планете. Если бы ЧМ-2020 не отменили из-за пандемии, она наверняка бы выиграла на нём золото. Сейчас же её перспективы крайне туманны. 14 декабря, 13:02 Фото © Instagram / aliona_officialnew

За неделю до старта чемпионата России в Санкт-Петербурге мир фигурного катания поразила крайне неприятная новость. Из числа участников соревнований выбыла одна из претенденток на медали — Алёна Косторная. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что действующая чемпионка Европы получила травму.

— Что за травма, я вам, естественно, не скажу, потому что травма есть травма. На сколько выбыла? Пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно — на 20 дней, — достаточно туманно объяснил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

С олимпийскими надеждами придётся прощаться

Между тем по итогам чемпионата России будет сформирован состав национальной сборной на первенство Европы, которое пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в Таллине. А после соревнований в столице Эстонии определится трио фигуристок, которые поедут на февральскую Олимпиаду в Пекин. Совершенно очевидно, что Косторной в этом списке не будет.

По данным телеканала "Матч ТВ", у Алёны перелом кисти. Официального подтверждения этой информации не последовало. Ожидается, что на восстановление 18-летней спортсменке понадобится от шести до восьми недель. Сама Косторная заявила, что ей категорически запрещено что-либо комментировать по этой теме. Тем не менее в официальном фан-аккаунте спортсменки в "Инстаграме" появилась её фотография с загипсованной рукой. Какие ещё нужны подтверждения?

Стремительный путь к вершине

А ведь ещё недавно Косторную считали сильнейшей фигуристкой на планете. В 2018 году она выиграла серебро на юниорском чемпионате мира. Алёна уступила только Александре Трусовой, с которой вместе тренировалась у Этери Тутберидзе. Через год она вновь оказалась в числе главных претенденток на юниорское золото, но была вынуждена сняться из-за проблем с ногой, возникших на фоне сильнейших нагрузок. Коньки давили на малоберцовую кость, и после Нового года она треснула.

В сезоне 2019/2020 Косторная дебютировала во взрослых соревнованиях. Вместе с ней из юниоров перешли Трусова и ещё одна ученица Тутберидзе — Анна Щербакова. На фоне этих фигуристок, владевших четверными прыжками, Алёна считалась аутсайдером в борьбе за мировое господство. Ведь в её арсенале поначалу вообще не было элементов ультра-си.

По сути, Косторной удалось сделать практически невозможное. Она в кратчайшие сроки научилась идеально исполнять тройной аксель. Этот сложнейший прыжок вместе с чарующим скольжением и высочайшими оценками за компоненты помогал ей уходить в отрыв в короткой программе и удерживать преимущество над соперницами в произвольном прокате.

В результате Косторная выиграла финал серии Гран-при в Турине с мировыми рекордами в короткой программе и сумме, а затем победила и на чемпионате Европы в Граце. К мартовскому первенству мира в Монреале она подходила в ранге очевидного фаворита, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Провальный сезон у Плющенко

Многое изменилось накануне сезона 2020/2021. Летом Косторная решила вслед за Трусовой и своим личным тренером Сергеем Розановым перейти в академию Евгения Плющенко. При этом трансфер сопровождался взаимными публичными обвинениями сторон. В частности, фигуристка сетовала на стеснённые условия тренировок из-за большого количества спортсменов на льду.

По большому счёту, переход в группу двукратного олимпийского чемпиона обернулся для Косторной потерей целого сезона, несмотря на идеальные условия и безлимитный лёд в удобное время. Она болела, в том числе и коронавирусом, долго восстанавливалась, снималась с турниров, судорожно перебирала программу за программой, пытаясь найти подходящий вариант. Что касается результатов, то они были на редкость скромными — второе место на этапе Гран-при в Москве и шестая позиция в финале Кубка России. В национальную сборную Алёну не взяли.

Возвращение в "Хрустальный"

После провального сезона Косторная вернулась в группу Тутберидзе. При этом неожиданно выяснилось, что за прошедший год она серьёзно отстала от других фигуристок, тренирующихся в ледовом дворце "Хрустальный". Конкурировать с Камилой Валиевой, Майей Хромых, Дарьей Усачёвой и другими юными и талантливыми спортсменками Алёне стало тяжеловато. К тому же продолжилась настоящая чехарда с программами. Получается, что за полтора сезона Косторная сменила аж десять (!) постановок.

Нынешней осенью Косторная выиграла две медали на этапах Гран-при, став третьей в Канаде и второй во Франции. Она пробилась в финал серии, но соревнования отменили из-за нового штамма коронавируса. Впрочем, даже если бы турнир в японской Осаке состоялся, Алёне было бы очень непросто бороться за медали. А вот теперь ещё и травма, которая фактически ставит крест на текущем сезоне.

— Жаль! Чемпионат России сильно потеряет из-за её отсутствия? Нет, я не буду так говорить. Просто жаль, — в привычной ей саркастичной манере прокомментировала ситуацию заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Продолжение карьеры под вопросом

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выделяет Косторную на фоне других современных фигуристок за то, что она не только прыгает, но и потрясающе катается. При этом, по мнению депутата Госдумы, дальнейшая судьба Алёны сейчас в полном тумане.

— Это уже всё, поезд ушёл. Хорошая девочка как спортсменка, симпатичная. Но что вы хотите? <...> Боюсь слова "талант", но у Косторной есть способности, она, как мне казалось, была к фигурному катанию расположена больше всех. И внешностью, и фигурой, и техникой. Она именно каталась, а не прыгала, и в её катании были потрясающие прыжки и вращения. Почему я говорю "было"? Потому что сейчас у неё травма. Я бы хотела всё это видеть у неё дальше, надеюсь, она восстановится, — говорит Роднина.

Генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев, под началом которого на льду отделения "Хрустальный" Тутберидзе тренирует своих воспитанниц, не исключил, что Косторная может в ближайшее время завершить карьеру. Во всяком случае, осилить ещё один олимпийский цикл ей будет невероятно сложно.

— Очень переживаю за всех спортсменов, а особенно обидно за нашу милую Алёну. Жаль, что не получилось триумфального возвращения домой, но это его величество спорт, никто не застрахован. <...> Может ли она закончить карьеру после произошедшего? Всё может быть, но я верю в лучшее, пусть Алёна вернётся ещё сильнее, — отметил Лайшев.

Обращает на себя внимание и тот факт, что из шести учениц Тутберидзе, перед началом сезона претендовавших на поездку в олимпийский Пекин, без серьёзных повреждений пока обходятся только Камила Валиева, Анна Щербакова и Майя Хромых. Алёна Косторная и Дарья Усачёва уже выбыли из борьбы за вожделенные путёвки, а Александра Трусова в спешном порядке залечивает травму ноги. Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что все неприятности фигуристок — случайное стечение обстоятельств.

— Не хочется связывать травмы подопечных Тутберидзе между собой и искать в этом какую-то тенденцию. Череда травм в "Хрустальном" — это скорее воля случая, — сказал чемпион мира и Европы в танцах на льду.

На данный момент можно с уверенностью сказать, что, если не случится ничего непредвиденного, Россию на Олимпиаде в Пекине будут представлять рекордсменка мира Валиева и действующая чемпионка планеты Щербакова. За третью путёвку поборются Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина. Не исключено, что выбор между ними будет сделан по итогам дополнительных контрольных прокатов накануне Игр в Китае. В любом случае наши фигуристки почти наверняка займут весь пьедестал на Олимпиаде, поскольку обладают гигантским преимуществом над представительницами других стран. И это не может не радовать даже на фоне эпидемии травм.

Авторы Роман Фейгин