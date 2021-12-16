Экс главный тренер московского "Спартака" Руй Витория попрощался с командой и болельщиками красно-белых, отметив, что работа в столичном футбольном клубе была самой сложной в его тренерской карьере.

"Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала... Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти. Теперь у них есть время найти лучшее решение", — написал Витория на русском языке в своём инстаграме.

Кроме того, португалец поблагодарил за возможность тренировать "большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира". Отдельно он отметил "невероятных" болельщиков "Спартака", которые "всегда стояли" за него и "всегда проявляли любовь".

"Они действительно заслуживают счастья", — добавил Витория.

Ожидается, что московский клуб в ближайшее время возглавит итальянец Паоло Ваноли. Тренер уже прибыл в российскую столицу для подписания контракта со "Спартаком". Ваноли прилетел рейсом из итальянской Венеции, в аэропорту Шереметьево его встретил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Итальянский специалист ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере".