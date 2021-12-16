"Боролся до конца": Руй Витория трогательно на русском попрощался со "Спартаком" и болельщиками
Тем временем в Москву уже прилетел ожидаемый новый наставник красно-белых — итальянец Паоло Ваноли.
Руй Витория © Instagram / rui.vitoriaoficial
Экс главный тренер московского "Спартака" Руй Витория попрощался с командой и болельщиками красно-белых, отметив, что работа в столичном футбольном клубе была самой сложной в его тренерской карьере.
"Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала... Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти. Теперь у них есть время найти лучшее решение", — написал Витория на русском языке в своём инстаграме.
Кроме того, португалец поблагодарил за возможность тренировать "большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира". Отдельно он отметил "невероятных" болельщиков "Спартака", которые "всегда стояли" за него и "всегда проявляли любовь".
"Они действительно заслуживают счастья", — добавил Витория.
Ожидается, что московский клуб в ближайшее время возглавит итальянец Паоло Ваноли. Тренер уже прибыл в российскую столицу для подписания контракта со "Спартаком". Ваноли прилетел рейсом из итальянской Венеции, в аэропорту Шереметьево его встретил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Итальянский специалист ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском "Челси" и миланском "Интере".
Витория тренировал "Спартак" около полугода. За это время он успел выйти с командой в 1/8 финала Лиги Европы, однако стал лишь девятым по итогам первой части сезона в РПЛ. Накануне стало известно, что португалец покинул пост главного тренера "Спартака", двухлетний контракт с ним был расторгнут по взаимному согласию сторон.
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