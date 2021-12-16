ЦРУ считало подозрительным, что убийца Кеннеди Освальд получил визу СССР в кратчайшие сроки

Теории о причастности СССР к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб многие годы. Об этом свидетельствуют архивные документы Вашингтона.

В одном из них ЦРУ детально разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда — в Москву, в частности пассаж о том, что он получил визу в рекордные сроки. Обычно визу дают за неделю-две, однако Освальд получил её быстрее, указывает автор доклада.

"Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве", — пишет офис в Хельсинки.

В документе от декабря 1978 года допускается, что СССР мог помогать Освальду попасть в страну, но вместе с тем отмечается, что факт ускоренной выдачи визы это не подтверждает. Кроме того, в одном из архивных материалов ЦРУ сообщается о возможной связи между Освальдом и Посольством СССР в Мехико. Речь идёт о телефонном разговоре и фотографиях "мужчины, который покидает советское посольство", — атлетически сложенного, двухметрового роста американца 35 лет.

Напомним, 15 декабря США рассекретили 1,5 тысячи документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. Среди них тысячи страниц различных записок, следственных отчётов и прочих материалов, подготовленных ЦРУ, ФБР, Госдепартаментом и Пентагоном. Многие из них касаются СССР и свидетельствуют о том, что спецслужбы США изучали различные версии о связи Советского Союза с убийством Кеннеди. Оставшиеся фрагменты документов планируется обнародовать 15 декабря 2022 года, но не исключено, что некоторая часть информации так и останется засекреченной после этой даты.