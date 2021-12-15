В ЦРУ рассказали о "причастности" Советского Союза к убийству Кеннеди

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало материалы национального архива об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. В них утверждается, что к этому преступлению может быть "причастно" правительство СССР.

По данным ЦРУ, некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства Кеннеди доложил американской дипмиссии, что Советский Союз мог финансировать преступление.

"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", — говорится в отчёте.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал раскрытие новых данных по убийству Кеннеди в конце года. При этом власти США одобрили публикацию только первой части секретных материалов.