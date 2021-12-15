В ЦРУ рассказали о "причастности" Советского Союза к убийству Кеннеди
В опубликованных архивных материалах говорится о неком "польском водителе советского посольства" в Австралии, который заявил, что СССР мог финансировать преступление.
Джон Кеннеди © ТАСС / Zuma
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало материалы национального архива об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. В них утверждается, что к этому преступлению может быть "причастно" правительство СССР.
По данным ЦРУ, некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства Кеннеди доложил американской дипмиссии, что Советский Союз мог финансировать преступление.
"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", — говорится в отчёте.
Напомним, ранее Белый дом анонсировал раскрытие новых данных по убийству Кеннеди в конце года. При этом власти США одобрили публикацию только первой части секретных материалов.
Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в ходе поездки в Даллас. Согласно официальной версии, его застрелил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, но споры по поводу обстоятельств и причин убийства 35-го президента Америки не утихают до сих пор.
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