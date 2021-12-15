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Ликсутов: Каждый пятый пассажир нового участка БКЛ — новый пассажир метро

Всего же около 9 тысяч личных авто не выехали на дороги за первую неделю работы нового участка Большого кольца. Это очень высокий показатель, подчеркнул заммэра столицы.

15 декабря, 19:35

Станция "Аминьевская". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Примерно пятая часть пассажиров нового участка Большой кольцевой линии метро от "Мнёвников" до "Каховской" — это новые пассажиры Московского метрополитена. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"На данный момент мы понимаем, что каждый пятый пассажир линии — это новый пассажир. То есть около 20% поездок совершают люди, которые в том числе пользовались до этого личным транспортом. Всего же около 9 тысяч личных авто не выехали на дороги за первую неделю работы нового участка Большого кольца — это очень высокий показатель", подчеркнул Ликсутов.

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Заммэра добавил, что перед Новым годом, когда движение на дорогах затруднено, метро становится самым надёжным видом транспорта. Также Ликсутов отметил, что около 26% пассажиров новых 10 станций БКЛ пришли в метро из наземного общественного транспорта. По словам заммэра, первые опросы пассажиров показали, что более 90% из них уже оценили новые станции и отметили их удобство. При этом более 50% респондентов выделили сокращение времени в пути, например, у многих поездки стали на 20–30 минут быстрее. А около 15% пассажиров стали экономить почти 40 минут только в одну сторону.

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин открыл новый участок Большой кольцевой линии московского метро. В эксплуатацию введено сразу десять станций, а уже в 2023 году планируется запустить все остальные.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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