Автомобили с 18 мигрантами из России обстреляли при попытке пересечения границы США

Американские пограничники обстреляли автомобили с нелегальными мигрантами из России, когда те пытались пересечь границу Мексики и США. Об этом сообщает пограничное ведомство Соединённых Штатов. Никто серьёзно не пострадал, однако двое пассажиров получили небольшие ушибы.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 13 декабря. Два автомобиля — внедорожник "Форд" и седан "Мерседес" — на большой скорости попытались пересечь границу между Мексикой и США в районе города Сан-Исидро (штат Калифорния). Стремясь остановить машины, офицер таможенно-пограничной службы открыл огонь. В результате пули попали в автомобиль "Мерседес". После этого седан врезался во внедорожник "Форд", который резко затормозил. В авто оказались мигранты из России (18 человек) — семеро детей и 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет. Необходимых документов у них не было.

Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в попытке перевезти через границу нелегальных мигрантов. Полиция и Служба таможенного и пограничного контроля выясняют обстоятельства инцидента.

На том же пункте пропуска пограничники задержали третий автомобиль, двигавшийся отдельно в потоке транспорта. "Додж" перевозил восемь человек, "которые, как было установлено, оказались гражданами России без документов на въезд в США".