Стал известен ответ Интерпола на просьбу Киева объявить Поклонскую в розыск

Бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма на Украине обвиняют в госизмене из-за работы на полуострове.

Украинское бюро Интерпола Министерства внутренних дел Украины не увидело оснований для объявления в международный розыск посла России в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Об этом сообщил офис генпрокурора Незалежной.

"Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", — говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос агентства "Украинские новости".