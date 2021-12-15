Стал известен ответ Интерпола на просьбу Киева объявить Поклонскую в розыск
Наталья Поклонская © Facebook / Наталья Поклонская
Бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма на Украине обвиняют в госизмене из-за работы на полуострове.
Украинское бюро Интерпола Министерства внутренних дел Украины не увидело оснований для объявления в международный розыск посла России в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Об этом сообщил офис генпрокурора Незалежной.
"Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", — говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос агентства "Украинские новости".
Отказ связан с тем, что объявление Поклонской в розыск будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая гласит, что ведомству запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.
Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех. На Украине Поклонская обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму.