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Регион
Опубликовано 15 декабря 2021, 18:57
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Стал известен ответ Интерпола на просьбу Киева объявить Поклонскую в розыск

Наталья Поклонская © Facebook / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская © Facebook / Наталья Поклонская

Бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма на Украине обвиняют в госизмене из-за работы на полуострове.

Украинское бюро Интерпола Министерства внутренних дел Украины не увидело оснований для объявления в международный розыск посла России в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Об этом сообщил офис генпрокурора Незалежной.

"Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", — говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос агентства "Украинские новости".

Отказ связан с тем, что объявление Поклонской в розыск будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая гласит, что ведомству запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской
Суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской

Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех. На Украине Поклонская обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму.

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Алёна Темирчиева
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