Посольство РФ выразило Германии протест в связи с высылкой российских дипломатов
В дипмиссии считают, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции.
Посольство РФ в Берлине © ТАСС / DPA
Посольство РФ в Берлине заявило решительный протест МИД Германии в связи с решением о высылке двух российских дипломатов из страны.
"Со своей стороны заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время", — уточняется в комментарии российской дипмиссии.
Напомним, сегодня в Германии суд вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. После этого Германия объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала убийство Хангошвили "нарушением немецкого права и суверенитета" республики.
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