Посольство РФ выразило Германии протест в связи с высылкой российских дипломатов

Посольство РФ в Берлине заявило решительный протест МИД Германии в связи с решением о высылке двух российских дипломатов из страны.

"Со своей стороны заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время", — уточняется в комментарии российской дипмиссии.