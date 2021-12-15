Американский конгрессмен Гетц выступил за "воссоединение русской Украины с Россией"

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России. Об этом он рассказал в интервью Real America’s Voice, которое опубликовано на канале политика в YouTube.

"Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернёт жизни американцев? Ничего подобного", — заметил он.

Если это произойдёт, санкции США будут выглядеть абсолютно смехотворно на фоне экономической независимости Москвы, считает Гетц. Он напомнил, что ограничительные меры не будут иметь нужного эффекта, поскольку Россия значительно сократила свои активы в долларах.