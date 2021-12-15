Американский конгрессмен Гетц выступил за "воссоединение русской Украины с Россией"
Он считает, что в случае такого сценария санкции США не будут иметь нужного эффекта, поскольку Москва значительно сократила свои активы в долларах.
Мэтт Гетц © Twitter / WFLA
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России. Об этом он рассказал в интервью Real America’s Voice, которое опубликовано на канале политика в YouTube.
"Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернёт жизни американцев? Ничего подобного", — заметил он.
Если это произойдёт, санкции США будут выглядеть абсолютно смехотворно на фоне экономической независимости Москвы, считает Гетц. Он напомнил, что ограничительные меры не будут иметь нужного эффекта, поскольку Россия значительно сократила свои активы в долларах.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что слухи о возможном "вторжении" России на Украину похожи на пиар-войну. При этом он отметил, что в нашей стране нет никакой напряжённости, а серьёзность "нападения" на Незалежную видна только из Вашингтона.
Комментариев: 1
Как это так - просто присоединить?? А воевать? Мы же тааааак готовились. Это просто неуважение