Американский актёр Бен Аффлек слабохарактерный, а его попытки обвинить экс-супругу Дженнифер Гарнер в собственной алкогольной зависимости выглядят наивно. Так нарколог и психотерапевт Василий Шуров прокомментировал Лайфу высказывания актёра о том, что брак с Гарнер сделал из него алкоголика.

О своём нездоровом пристрастии к горячительным напиткам Бен Аффлек рассказал в интервью Говарду Стерну, пишет People. Он назвал бывшую супругу Дженнифер Гарнер причиной собственного алкоголизма: "Я думал: я не могу уйти из-за детей, но я несчастен, что мне делать? Я выпивал бутылку виски и засыпал на диване. Это оказалось не лучшим решением".

"Это психология зависимых людей. Конечно, они свои внутренние потребности должны найти во внешних причинах: начальник плохой, жена глупая, развод. Это в рамках психологии. У нас очень много людей разводятся, например, но не все позволяют себе такое поведение, тем более будучи медийными личностями", — пояснил Шуров.

Актёр взялся за бутылку не потому, что его брак трещал по швам и приносил душевные страдания, а потому, что Аффлек не стал искать другие способы разрешить ситуацию и просто пошёл самым лёгким путём — начал пить, сказал Шуров.

"Бывает, что при определённых жизненных обстоятельствах усиливается потребность, а так как человек зависимый, он не привык своё эмоциональное состояние терпеть, выравнивать, он, конечно, берётся за самое простое — начинает употреблять. Это оправдание. Смешно. Вот я такой бедный и несчастный", — подытожил эксперт.