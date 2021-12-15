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Сбой произошёл в работе сервисов Amazon

Неполадки наблюдаются у пользователей из CША, Индии, Германии, Великобритании, Канады и России.

15 декабря, 18:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сбой зафиксирован в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего отключения на популярных сетевых ресурсах.

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Как уточняется, наблюдаются проблемы в работе Amazon Web Services, стримингового сайта Twitch и интернет-магазина Amazon. При этом наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США. Кроме того, сбои зафиксированы в Индии, Германии, Великобритании, Канады и России.

7 декабря был зафиксирован сбой в работе Disney, Tinder и Facebook. Неполадки наблюдались у пользователей из CША, Британии, Индии, России и других стран.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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