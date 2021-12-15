Сбой произошёл в работе сервисов Amazon

Сбой зафиксирован в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего отключения на популярных сетевых ресурсах.

Как уточняется, наблюдаются проблемы в работе Amazon Web Services, стримингового сайта Twitch и интернет-магазина Amazon. При этом наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США. Кроме того, сбои зафиксированы в Индии, Германии, Великобритании, Канады и России.