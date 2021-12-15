Неизвестный сообщил о "минировании" самолёта в аэропорту Шереметьево
По данным источника, проводится проверка, также усилены меры безопасности. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Анонимное сообщение о минировании самолёта компании "Аэрофлот", вылетающего рейсом SU-1184 Москва – Волгоград, поступило в аэропорт Шереметьево, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
В настоящее время в воздушном судне проводится проверка, также усилены меры безопасности в аэропорту. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Согласно данным на табло, самолёт рейса SU-1184 должен вылететь в Волгоград в 22:45 мск.
Сообщение о "минировании" более 20 самолётов в Шереметьево уже поступало на почту аэропорта в ночь на среду. Информация оказалась ложной.
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