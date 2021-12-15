Неизвестный сообщил о "минировании" самолёта в аэропорту Шереметьево

Анонимное сообщение о минировании самолёта компании "Аэрофлот", вылетающего рейсом SU-1184 Москва – Волгоград, поступило в аэропорт Шереметьево, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

В настоящее время в воздушном судне проводится проверка, также усилены меры безопасности в аэропорту. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Согласно данным на табло, самолёт рейса SU-1184 должен вылететь в Волгоград в 22:45 мск.