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Неизвестный сообщил о "минировании" самолёта в аэропорту Шереметьево

По данным источника, проводится проверка, также усилены меры безопасности. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.

15 декабря, 18:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Анонимное сообщение о минировании самолёта компании "Аэрофлот", вылетающего рейсом SU-1184 Москва – Волгоград, поступило в аэропорт Шереметьево, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

В настоящее время в воздушном судне проводится проверка, также усилены меры безопасности в аэропорту. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Согласно данным на табло, самолёт рейса SU-1184 должен вылететь в Волгоград в 22:45 мск.

В аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов

В аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов

Сообщение о "минировании" более 20 самолётов в Шереметьево уже поступало на почту аэропорта в ночь на среду. Информация оказалась ложной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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