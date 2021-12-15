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Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год

В поддержку высказались 89 сенаторов. Теперь документ передадут на подпись американскому президенту Джо Байдену.

15 декабря, 18:22
<p>Фото © Getty Images / Andrea Pirri / NurPhoto </p>

Фото © Getty Images / Andrea Pirri / NurPhoto

Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объёмом около 770 миллиардов долларов. Трансляцию голосования вёл телеканал C-SPAN.

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В поддержку документа высказалось большинство сенаторов — 89 против 10. Ранее проект оборонного бюджета объёмом $770 млрд одобрила Палата представителей США. Таким образом, проект поддержали обе палаты Конгресса США. Теперь документ передадут на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Как уже писал Лайф, документ предусматривает, в частности, выделение четырёх миллиардов долларов на программу Европейской инициативы по сдерживанию, направленной против России. При этом из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока – 2", а также против суверенного долга России.


Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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