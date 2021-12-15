Объявлены даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Одиннадцатиклассники смогут сдать экзамены в период с марта по июль, а ученики девятых классов — с апреля по июль.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году пройдёт с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) состоится в период с 21 апреля по 2 июля. О сроках проведения экзаменов сообщили в Минпросвещения и Рособрнадзоре.
Как следует из указов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля. Помимо этого, запланированы дополнительные дни с 5 по 24 сентября.
Также досрочная сдача ЕГЭ будет осуществляться в период с 21 марта до 18 апреля. Основное время для сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля. При этом в начале сентября предусмотрены дополнительные дни.
Ранее Лайф писал, что ЕГЭ в России могут заменить на портфолио ученика. В Рособрнадзоре считают, что накопление школьных достижений — лучшая мотивация.
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