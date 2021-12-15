В Ингушетии арестовали двух 17-летних членов ИГИЛ по делу о подготовке терактов

В Ингушетии двух 17-летних подростков арестовали по подозрению в подготовке взрыва на территории административных зданий и других объектов в городе Сунжа. По данным следователей регионального управления СКР, ребята состояли в террористической организации ИГИЛ*.

"По данным следствия, в августе 2021 года двое 17-летних жителей республики, являясь участниками ИГИЛ, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и решили совершить подрыв административных зданий Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ингушетии и отдельного батальона ППС полиции межмуниципального отдела МВД России "Сунженский", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что преступление не было доведено до конца, так как подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору", им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Дагестане шестерых подростков заподозрили в создании террористического сообщества. По версии следствия, они объединились в группировку в июне 2019 года в Махачкале.