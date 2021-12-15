Победителей Russian Creative Awards наградят в Москве 18 декабря
Лауреатам вручат эксклюзивный трофей, символизирующий "семечку" метавселенной.
Фото © Russian Creative Awards
18 декабря в КЗ "Зарядье" состоится торжественная церемония награждения победителей первой независимой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Событие вошло в официальную программу мероприятий Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН. Имена лауреатов будут объявлены в формате уникальной шоу-постановки мирового уровня. Театральный режиссёр и хореограф, режиссёр торжественной церемонии Russian Creative Awards Максим Диденко совместно с дирижёром Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильёй Оши и поэтом Львом Рубинштейном воплотят на сцене "энциклопедию" русской креативности.
"Создание новой нейронной сети является основной концепцией нашей церемонии. Основные компоненты нашей церемонии: все номинанты становятся участниками процесса, активное участие принимает оркестр musicAeterna и его дирижёр Теодор Курентзис, важную роль играют хореография и работа видеохудожника, а также драматургия — Лев Рубинштейн написал текст, который является гиперкомментарием ко всему, что будет происходить на сцене", — отметил Максим Диденко.
Победителям вручат эксклюзивный трофей, символизирующий "семечку" метавселенной. По замыслу создателей концептуального решения приза — команды Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, — он содержит в себе живое воплощение креативности, а победители станут его первооткрывателями.
Как уже сообщал Лайф, награда вручается в десяти кросс-индустриальных номинациях. В шорт-лист номинантов вошли проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект.
На участие в Russian Creative Awards было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Отбор финалистов и формирование шорт-листа Премии проходило с 28 ноября и осуществлялось экспертным советом, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей. Победителей Russian Creative Awards определит Большое жюри — 19 экспертов, в числе которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.
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