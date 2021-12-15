Победителей Russian Creative Awards наградят в Москве 18 декабря

18 декабря в КЗ "Зарядье" состоится торжественная церемония награждения победителей первой независимой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Событие вошло в официальную программу мероприятий Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН. Имена лауреатов будут объявлены в формате уникальной шоу-постановки мирового уровня. Театральный режиссёр и хореограф, режиссёр торжественной церемонии Russian Creative Awards Максим Диденко совместно с дирижёром Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильёй Оши и поэтом Львом Рубинштейном воплотят на сцене "энциклопедию" русской креативности.

"Создание новой нейронной сети является основной концепцией нашей церемонии. Основные компоненты нашей церемонии: все номинанты становятся участниками процесса, активное участие принимает оркестр musicAeterna и его дирижёр Теодор Курентзис, важную роль играют хореография и работа видеохудожника, а также драматургия — Лев Рубинштейн написал текст, который является гиперкомментарием ко всему, что будет происходить на сцене", — отметил Максим Диденко.

Победителям вручат эксклюзивный трофей, символизирующий "семечку" метавселенной. По замыслу создателей концептуального решения приза — команды Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, — он содержит в себе живое воплощение креативности, а победители станут его первооткрывателями.

Как уже сообщал Лайф, награда вручается в десяти кросс-индустриальных номинациях. В шорт-лист номинантов вошли проекты с инновационным походом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект.