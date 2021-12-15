Украинского журналиста обокрали, пока он брал интервью у начальника полиции Киева
Произошедшее Олег Черныш назвал киевским парадоксом и порадовался, что похищенное транспортное средство было старым и не очень дорогим.
Фото © Facebook / Олег Черныш
У журналиста "РБК-Украина" Олега Черныша украли велосипед, пока он брал интервью у начальника полиции Киева. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке". Произошедшее журналист назвал "киевским парадоксом".
"Что такое "киевский парадокс"? Это когда берёшь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора", — написал Черныш.
По его словам, в данной ситуации радует только то, что похищенное транспортное средство было старым и не очень дорогим.
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