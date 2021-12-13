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Игроман обокрал спящую бывшую почти на два млн рублей, приподняв ей веки

Коварный план злоумышленник привёл в исполнение прямо в квартире девушки. Туда он пришёл, чтобы якобы отдать деньги, которые занял у неё.

13 декабря, 15:06

Фото © Pixabay

В Китае суд приговорил к трём с половиной годам тюрьмы мужчину, который похитил у бывшей возлюбленной 150 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей) под предлогом заботы о ней. Как пишет Global Times, деньги злоумышленник перевёл на свой счёт с помощью технологии распознавания лица.

Сообщается, что осуждённый китаец был заядлым игроманом, который по уши оказался в долгах. Не так давно он позвонил бывшей пассии и сообщил, что якобы хочет вернуть ей деньги. Встретиться парочка договорилась в квартире у девушки, поскольку она себя плохо чувствовала. Деньги мужчина возвращать не торопился и полдня заботился о бывшей — приготовил ей еду, а также принёс необходимые лекарства.

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Коварный план злоумышленник привёл в исполнение, когда девушка уснула. Он приложил её палец к сенсору и даже приподнял ей веки, чтобы разблокировать смартфон. После этого мужчина с лёгкостью перевёл чужие деньги на свой счёт.

Ранее Лайф сообщал, как безработный житель Сочи украл забытый на остановке рюкзак с миллионом рублей. К моменту задержания злоумышленник успел выбросить документы и потратить часть найденных денег. В отношении вора возбуждено уголовное дело — ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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