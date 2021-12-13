Игроман обокрал спящую бывшую почти на два млн рублей, приподняв ей веки

В Китае суд приговорил к трём с половиной годам тюрьмы мужчину, который похитил у бывшей возлюбленной 150 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей) под предлогом заботы о ней. Как пишет Global Times, деньги злоумышленник перевёл на свой счёт с помощью технологии распознавания лица.

Сообщается, что осуждённый китаец был заядлым игроманом, который по уши оказался в долгах. Не так давно он позвонил бывшей пассии и сообщил, что якобы хочет вернуть ей деньги. Встретиться парочка договорилась в квартире у девушки, поскольку она себя плохо чувствовала. Деньги мужчина возвращать не торопился и полдня заботился о бывшей — приготовил ей еду, а также принёс необходимые лекарства.

Коварный план злоумышленник привёл в исполнение, когда девушка уснула. Он приложил её палец к сенсору и даже приподнял ей веки, чтобы разблокировать смартфон. После этого мужчина с лёгкостью перевёл чужие деньги на свой счёт.