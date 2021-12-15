Зеленский захотел "главной роли" для США в "нормандском формате"
Украинский президент порадовался, что Вашингтон хочет участвовать в этом процессе.
Президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в качестве основного участника урегулирования конфликта в Донбассе. Лидер Незалежной недоволен тем, что Вашингтон играет "эпизодическую роль".
"Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надёжнее и эффективнее... Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Рада".
Ранее украинский лидер в Брюсселе провёл встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны договорились о сотрудничестве в "нормандском формате". Также они условились об открытии двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. Также Лайф рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изъявил желание вести диалог по Украине в "нормандском формате".
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