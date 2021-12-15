Зеленский захотел "главной роли" для США в "нормандском формате"

"Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надёжнее и эффективнее... Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Рада".