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США рассекретили 1,5 тысячи документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди

Оставшиеся фрагменты материалов планируется обнародовать 15 декабря 2022 года, но не исключено, что некоторая часть информации так и останется засекреченной после этой даты.

15 декабря, 20:44
<p>Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до обстрела © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JFK_limousine.png?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до обстрела © Wikipedia

Администрация США рассекретило почти 1,5 тысячи документов об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Материалы доступны на сайте Национального управления архивов и документации.

Среди них тысячи страниц различных записок, следственных отчётов и прочих документов, подготовленных ЦРУ, ФБР, Госдепартаментом и Пентагоном. Многие из них касаются СССР и свидетельствуют о том, что спецслужбы США изучали различные версии о связи Советского Союза с убийством Кеннеди.

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"Коллекция материалов об убийстве Джона Кеннеди, созданная Национальным архивом в ноябре 1992 года, насчитывает примерно 5 млн страниц. Большая часть этой коллекции находится в открытом доступе с конца 1990-х годов", — рассказали в архиве.

Там добавили, что в настоящее время все материалы, подлежащие раскрытию в соответствии с законом, опубликованы полностью или частично. Однако некоторые части текста в ряде документов были закрыты. Причина этого — запросы госведомств США, которые руководствовались соображениями национальной безопасности. Оставшиеся фрагменты документов планируется обнародовать 15 декабря 2022 года, но не исключено, что некоторая часть информации так и останется засекреченной после этой даты.

CNN отмечает, что в архивах находится примерно 10 тысяч документов об убийстве Кеннеди, которые были полностью скрыты от общественности или частично отредактированы.

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Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в ходе поездки в Даллас. Согласно официальной версии, его застрелил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, но споры по поводу обстоятельств и причин убийства 35-го президента Америки не утихают до сих пор.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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