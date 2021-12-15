США рассекретили 1,5 тысячи документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди

Администрация США рассекретило почти 1,5 тысячи документов об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Материалы доступны на сайте Национального управления архивов и документации.

Среди них тысячи страниц различных записок, следственных отчётов и прочих документов, подготовленных ЦРУ, ФБР, Госдепартаментом и Пентагоном. Многие из них касаются СССР и свидетельствуют о том, что спецслужбы США изучали различные версии о связи Советского Союза с убийством Кеннеди.

"Коллекция материалов об убийстве Джона Кеннеди, созданная Национальным архивом в ноябре 1992 года, насчитывает примерно 5 млн страниц. Большая часть этой коллекции находится в открытом доступе с конца 1990-х годов", — рассказали в архиве.

Там добавили, что в настоящее время все материалы, подлежащие раскрытию в соответствии с законом, опубликованы полностью или частично. Однако некоторые части текста в ряде документов были закрыты. Причина этого — запросы госведомств США, которые руководствовались соображениями национальной безопасности. Оставшиеся фрагменты документов планируется обнародовать 15 декабря 2022 года, но не исключено, что некоторая часть информации так и останется засекреченной после этой даты.

CNN отмечает, что в архивах находится примерно 10 тысяч документов об убийстве Кеннеди, которые были полностью скрыты от общественности или частично отредактированы.