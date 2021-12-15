Советник Байдена Салливан пообещал Ушакову решать проблему безопасности путём дипломатии
Также он подтвердил серьёзную обеспокоенность Вашингтона "концентрацией российских войск на границе с Украиной".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан © ТАСС / CNP via ZUMA Press Wire
Помощник президента России Юрий Ушаков провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Представитель Белого дома в ходе беседы пообещал решать проблему безопасности путём дипломатии.
"Господин Салливан подтвердил нашу серьёзную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнёрами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности", — сообщает пресс-служба Белого дома.
Там добавили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудит в Брюсселе "выработку скоординированного подхода" с союзниками по НАТО.
Напомним, 15 декабря состоялись переговоры Донфрид с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым. Поднятые в ходе беседы вопросы касались Украины и гарантий безопасности России. После встречи Донфрид отметила готовность США содействовать решению конфликта в Донбассе.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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