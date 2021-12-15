Советник Байдена Салливан пообещал Ушакову решать проблему безопасности путём дипломатии

Помощник президента России Юрий Ушаков провёл переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Представитель Белого дома в ходе беседы пообещал решать проблему безопасности путём дипломатии.

"Господин Салливан подтвердил нашу серьёзную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнёрами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности", — сообщает пресс-служба Белого дома.

Там добавили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудит в Брюсселе "выработку скоординированного подхода" с союзниками по НАТО.