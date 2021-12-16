Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (ситуации в Донбассе. — Прим. Лайфа). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание — остановить войну — и со стороны РФ", — сказал украинский лидер на саммите с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.