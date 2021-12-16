Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией
Ранее лидер Незалежной посчитал, что ситуация с газопроводом "Северный поток – 2" может поспособствовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (ситуации в Донбассе. — Прим. Лайфа). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание — остановить войну — и со стороны РФ", — сказал украинский лидер на саммите с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Напомним, ранее украинский лидер в Брюсселе провёл встречу с Макроном и Шольцем. Стороны договорились о сотрудничестве в "нормандском формате". Также они условились об открытии двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. После встречи Зеленский заявил, что хочет "главной, а не эпизодической роли" для США в "нормандском формате", а также посчитал, что ситуация с газопроводом "Северный поток – 2" может поспособствовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Комментариев: 1
Зеленский заявил о готовности Киева к любому формату переговоров с Россией....Даже,говорит,сидя под столом высоких договаривающихся сторон!Или сыграл бы им на рояле.