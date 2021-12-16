Летел на красный: Камера сняла, как автомобиль на полной скорости сбил пешеходов на переходе в Петербурге
В результате аварии один человек погиб на месте, ещё одного увезли на скорой в крайне тяжёлом состоянии.
Автомобиль наехал на людей на пешеходном переходе в Петербурге © VK / spb_today
Камера сняла, как машина на полной скорости наехала на людей на пешеходном переходе в Петербурге. Видео © VK / spb_today
В центре Санкт-Петербурга автомобиль на большой скорости сбил двух человек на пешеходном переходе. Момент жуткой аварии запечатлели камеры видеонаблюдения. Видео опубликовано в группе spb_today во "ВКонтакте". Кадры с последствиями инцидента в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
ДТП произошло на Невском проспекте. Водитель автомобиля Volkswagen Polo проехал на красный сигнал светофора и сбил двух человек, которые в этот момент шли по пешеходному переходу. Жертв могло быть и больше, поскольку на зебре были и другие пешеходы. Все они переходили дорогу на зелёный свет.
По данным Лайфа, в результате аварии один человек погиб на месте, ещё одного увезли на скорой в крайне тяжёлом состоянии. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, ссылаясь на слова очевидцев, виновник ДТП был настолько пьян, что буквально не стоял на ногах.
Ранее Лайф сообщал, что во Владимирской области пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля, авария произошла на 323-м километре автодороги М7 "Волга" 12 декабря.
Комментариев: 1
LIFE,всё верно автомобиль называется ФОЛЬКСВАГЕН - это сокращенное словосочетание - НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА..... есть и дальше расшифровка.Удачи.