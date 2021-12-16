Уже в первые дни работы пассажиропоток десяти новых станций Большой кольцевой линии московского метро оказался выше ожидаемого. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"За первую неделю работы новыми станциями воспользовались 746 тысяч пассажиров, а пассажиропоток превысил 135 тысяч человек в сутки в рабочие дни. Это огромная на самом деле цифра. Она существенно выше той, что мы прогнозировали, потому что изначально мы рассчитывали выйти на показатель в 100 тысяч поездок только через три-четыре недели. А получили прогнозируемый показатель уже на первой неделе", — отметил Ликсутов.

По словам заммэра, станции БКЛ создавались с большим запасом, поэтому даже стремительный рост пассажиропотока не исчерпал провозные мощности. Он уточнил, что самыми востребованными стали пересадочные станции на другие линии метро. Так, в первую неделю станцией "Каховская", откуда можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию, воспользовались 151 тысяча пассажиров, на втором месте по популярности оказалась "Кунцевская", которой воспользовались 141 тысяча человек, далее в рейтинге "Воронцовская" (95 тысяч) и "Мичуринский проспект" (более 94 тысяч).