ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25%", — объяснили своё решение в ФРС.

В последний раз регулятор корректировал ключевую ставку в марте 2020 года. Тогда она была понижена с 1–1,25% до 0–0,25%. Повышение ставки планируется, когда в ФРС сочтут, что экономика пережила последствия пандемии ковида и готова двигаться к достижению целей.

Большинство опрошенных Reuters экспертов в октябре отмечали, что не ожидают повышения ставки раньше 2023 года.