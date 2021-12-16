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ФРС США сохранила ключевую ставку

В последний раз регулятор корректировал её в марте 2020 года.

15 декабря, 21:05

Главное здание ФРС США в Вашингтоне © ТАСС / AP

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25%", — объяснили своё решение в ФРС.

В последний раз регулятор корректировал ключевую ставку в марте 2020 года. Тогда она была понижена с 1–1,25% до 0–0,25%. Повышение ставки планируется, когда в ФРС сочтут, что экономика пережила последствия пандемии ковида и готова двигаться к достижению целей.

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Большинство опрошенных Reuters экспертов в октябре отмечали, что не ожидают повышения ставки раньше 2023 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку до максимума с 2017 года. По мнению большинства экспертов, Банк России поднимет показатель на один процентный пункт — до 8,5%.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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