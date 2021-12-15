Зеленский хочет использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2" для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом "Северный поток – 2" могла бы способствовать организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам лидера Незалежной, санкции в ситуации с трубопроводом являются для Киева "вопросом безопасности" и "серьёзнейшим инструментом для разговора с РФ". Зеленский отметил, что обсуждал эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцем, который, по его словам, играет одну из важных ролей в данной ситуации.

"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того же "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены", — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в Брюсселе.