Зеленский хочет использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2" для встречи с Путиным
Также он заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом "Северный поток – 2" могла бы способствовать организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам лидера Незалежной, санкции в ситуации с трубопроводом являются для Киева "вопросом безопасности" и "серьёзнейшим инструментом для разговора с РФ". Зеленский отметил, что обсуждал эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцем, который, по его словам, играет одну из важных ролей в данной ситуации.
"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом РФ, где какие-то подвижки в выполнении того же "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены", — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в Брюсселе.
Кроме того, украинский лидер отметил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе. Также Зеленский напомнил о состоявшейся в Брюсселе встрече президента Азербайджана и премьер-министра Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна и отметил, что "когда-то так будет" между Украиной и Россией.
Ранее Зеленский заявил, что не исключает прямых переговоров с Путиным. При этом украинский политолог Владимир Грановский считает, что лидер Незалежной боится встретиться с президентом РФ, так как не уверен в себе и опасается осуждения со стороны сограждан.
Комментариев: 1
Зеленскому пора понять, что не о чем говорить пока Украина не исполняет минские соглашения..