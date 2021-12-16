Дочь обвинила многодетного отца-одиночку в изнасилованиях на протяжении двух лет
По словам девушки, глава семейства буквально издевался над всей семьёй, жестоко избивал и морил голодом жену и восьмерых детей. В конце концов супруга сбежала от него.
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21-летняя россиянка обвинила своего отца в сексуальном насилии, которое, по её словам, продолжалось на протяжении двух лет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Дочь Сергея С. заявляет, что он много лет буквально издевался над всей семьёй, жестоко избивал и морил голодом жену и восьмерых детей. Из-за долгов стремительно ухудшались и жилищные условия семьи: из четырёхкомнатной квартиры в Печоре (Республика Коми) они сперва переехали в двухкомнатную, а затем и вовсе остались без жилья. Перебирались из города в город, останавливаясь где придётся.
После того как в 2012 году жена мужчины сбежала от него, жители Печоры стали помогать многодетному отцу-одиночке. Некоторые давали деньги, кто-то помогал одеждой. На региональном телевидении даже выходили трогательные сюжеты. А запуганные дети молчали о том, что происходит в их семье на самом деле.
Утверждается, что в 2018 году отец начал насиловать одну из дочерей. Впервые это произошло якобы на её 18-летие. Сбежать от мучителя и написать заявление девушка смогла только через два года. Где сейчас находится глава семейства, неизвестно. Мужчину планируют объявить в розыск.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина помог упавшей женщине, а затем довёл до дома и изнасиловал. Через некоторое время правоохранители задержали преступника и возбудили уголовное дело.
Комментариев: 1
LIFE, по ходу девочки говорят правду , потерпевшую должно быть зовут - НАДЕЖДА(НАДЯ)- это сокращенное НА ДНЕ (ДЕНЬ) РОЖДЕНИИ ИЗНАСИЛОВАЛИ. В статье написано - "впервые это произошло якобы на её 18 - летие". В (СМИ) фамилия этого человека - СИМОНОВ - это сокращенное словосочетание - ОБВИНЕНИЕ В СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ .....Кто писал жалобу по идеи должно быть имя ТАТЬЯНА - это УСТАНАВЛИВАТЬ, КОНСТАТИРОВАТЬ.... Удачи. Ps: Дыма без огня не бывает(достаточное основание для проведения расследования). Если я прав насчет имен девочек , то таких совпадений - по определению быть не может .